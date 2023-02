Share on Twitter

Eseguita l’autopsia sulla salma della 71enne Amalia Rago, la donna trovata senza vita nel bagno della sua abitazione a Montecilfone dopo l’incendio divampato in cucina.

L’anatomo-patologo incaricato dalla Procura di Larino, proveniente dall’istituto di Medicina legale dell’ateneo di Foggia, ha effettuato l’accertamento irripetibile dalle 13 alle 16 di oggi.

L’esame autoptico avrebbe confermato la morte per intossicazione da monossido di carbonio. Sulle cause del rogo è in corso l’indagine condotta dal Nia dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e dai Carabinieri della compagnia di Termoli.