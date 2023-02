Si è aperto questa mattina a Campobasso il processo in Corte d’Assise per l’omicidio di Natale. Sul banco degli imputati Gianni De Vivo, l’uomo che nella notte tra il 24 e il 25 dicembre del 2021 uccise al culmine di una lite Cristiano Micatrotta. Niente foto e video in aula, almeno per ora, durante il processo, così ha deciso la Corte presieduta dal presidente Salvatore Casiello. L’imputato Gianni De Vivo era presente, seduto accanto ai suoi avvocati. L’udienza è durata poco più di un’ora, ma è stata subito battaglia tra le parti. Ammesse le richieste sull’acquisizione di documenti, chat e tabulati telefonici, registrazioni audio e video, conversazioni ambientali. Poi le liste dei testimoni: sono 35 quelli del Pm, 22 quelli della Difesa e 23 delle Parti civili inclusi i consulenti. Tra quelli chiamati dalla Difesa dell’imputato ci sarà in aula anche l’ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano. Al processo Gianni De Vivo parlerà, l’esame dell’imputato infatti oltre che dal sostituto procuratore Elisa Sabusco è stato chiesto anche dall’avvocato difensore Mariano Prencipe. Quest’ultimo ha chiesto e ottenuto anche la nomina di un perito (che sarà formalizzata alla prossima udienza) per decifrare tutte quelle conversazioni agli atti che al momento risultano incomprensibili. Al processo sono parti civili tutti i familiari della vittima e la sua compagna, quest’ultima stamattina presente in aula. Sono rappresentati dagli avvocati Fabio Albino, Domenico Fioranda e Roberto D’Aloisio. La prossima udienza è stata fissata per il 2 marzo quando saranno ascoltati i primi testimoni dell’Accusa.