Quel groppo in gola figlio dell’emozione che si è fatto sentire con forza. La prima uscita per il gruppo degli esordienti della Scuola Minibasket Campobasso ha portato con sé tante sensazioni nel confronto disputato domenica al PalaFraraccio di Isernia contro la New Minibasket Isernia. Al termine dei sei quarti di gioco, tutti con punteggio azzerato e con assegnazione di uno score di tre al vincitore parziale ed uno allo sconfitto, per i rossoblù sono stati totalizzati sei punti a fronte dei diciotto dei pentri.

«L’aspetto più positivo e felice è stato il vedere tanti bambini nuovi che si sono approcciati alla disciplina. Hanno potuto giocare e relazionarsi con altri che sono appassionati di questo sport – spiega il coordinatore tecnico del settore minibasket Mario Greco – e, del resto, questa per noi è una modalità di approccio alla disciplina che, in considerazione degli ampi numeri del nostro vivaio per questa categoria di età, ci porta a dare quanto più spazio a tutti per condividere i momenti di entusiasmo, di relazione, di gioco e di relazione con le regole, obiettivo alla base del nostro percorso sia nel lavoro quotidiano che in quello dei diversi momenti agonistici».

Fonte. Ufficio stampa