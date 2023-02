La ventiduesima giornata ha decretato una parziale riapertura del campionato. Nello scontro diretto tra le prime due della classe è arrivata la terza sconfitta stagionale del Pineto sul campo della Vigor Senigallia, decisivo il gol di Kerjota ad inizio ripresa con un tiro da fuori area deviato anche dalla schiena di un difensore abruzzese. Tre punti fondamentali per la Vigor e che consentono di mantenere interessante il campionato, in caso di sconfitta il gap dal Pineto sarebbe slittato a ben dodici lunghezze, un distacco davvero troppo ampio.

Terza forza del campionato è sempre il Trastevere nonostante la pesante sconfitta per quattro ad uno rimediata sul campo del Matese. La squadra di Piedimonte ha lanciato un chiaro segnale a tutte le sue concorrenti per la zona play-off, adesso il terzo posto è distante soltanto quattro punti e fino alla fine ci sarà bagarre per ottenere il migliore piazzamento post season. Gli uomini di mister Corrado Urbano hanno approcciato il match con l’atteggiamento giusto sono bastati, infatti, soltanto 29 secondi di gioco per sbloccare la contesa. A fine primo tempo la gara era già chiusa con un rassicurante tre a zero. Mattatore di giornata è, senza dubbio, l’attaccante Daniele Napoletano autore di una tripletta, pallone a casa per lui originario proprio di Piedimonte Matese. La sua seconda marcatura è stata inserita anche dalla Lega Nazionale Dilettanti nella top ten dei gol realizzati nello scorso turno di campionato nei vari giorni di D. Per quanto riguarda la squadra, settimana ripresa ieri con i classici allenamenti per preparare la gara contro il Porto d’Ascoli. Dovrebbe rientrare Sorrentino con il gruppo mentre sarà ancora assente Vittorio Esposito, nonostante la riduzione da quattro a tre giornate di squalifica l’attaccante molisano dovrà osservare altri due turni di stop.

Bicchiere mezzo pieno in casa Termoli. È vero che contro il Roma City era necessario portare a casa i tre punti ma, al contempo, la gara è stata ripresa dagli adriatici nei minuti finali grazie all’ottavo centro stagionale di Carnevale. Una partita fortemente condizionata dal fattore vento, nonostante ciò il Termoli ha prodotto grande mole di gioco. Mister Esposito ha confermato l’attacco brevilineo che aveva ben figurato nella vittoria contro il Porto d’Ascoli e che ha permesso di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Peccato perché dopo il pareggio la squadra giallo rossa ha avuto un’altra grandissima occasione sul tiro a giro del solito Carnevale, bravissimo nell’occasione il portiere laziale a togliere la palla dall’incrocio dei pali. Il Termoli deve continuare a lottare partita per partita, considerando la classifica delle prime cinque giornate di ritorno gli adriatici sarebbero fuori dalla zona calda a testimonianza dell’inversione di rotta rispetto ad inizio campionato. Domenica arriva una gara tosta contro una diretta concorrente per la salvezza, la Vastese. Un match molto sentito anche dalla tifoseria giallo rossa che per la vicinanza delle due città l’ha sempre considerato un derby. Dopo un lungo peregrinaggio ad Agnone, la Vastese è tornata a giocare sul proprio campo, quindi domenica si giocherà all’Aragona.

Rinviata per precipitazioni nevose la gara del Vastogirardi contro il fanalino di coda Tolentino che, tra l’altro, aveva già raggiunto la città di Agnone dove si sarebbe dovuta disputare la gara. Il direttore di gara ha ritenuto il campo pericoloso per i giocatori considerate anche le temperature rigide che hanno trasformato in ghiaccio i centimetri di neve caduti sul Civitelle. Un turno di stop forzato per gli uomini di Coletti che torneranno in campo domenica in trasferta a Trastevere.