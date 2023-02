Campobasso e Isernia preparano la quinta giornata di ritorno, in attesa dello scontro diretto previsto tra dieci giorni, domenica 19 febbraio. I lupi ospitano a Selvapiana il Bojano, mentre i biancocelesti saranno ospiti dell’Ururi, due sfide che sulla carta non dovrebbero regalare sorprese. A questo punto della stagione, considerato il percorso delle squadre sino ad oggi, è lecito attendersi uno scontro diretto da giocare nelle condizioni attuali, più due del Campobasso sull’Isernia. In merito alla gara del Lancellotta l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive interpellato dalla Questura di Isernia dovrebbe portare schiarite positive per la presenza della tifoseria dei lupi. Ebbene le decisioni dell’Osservatorio non dovrebbero prevedere limitazioni per la tifoseria del Campobasso, sarà effettuata la vendita dei biglietti nominativi entro le ore 19.00 del giorno antecedente alla gara. Una buona notizia, per una partita che merita la miglior cornice di pubblico da entrambe le parti. Detto questo, torniamo sull’attualità. Il Campobasso si appresta a vivere un periodo intenso, tre turni di campionato intervallati dalle sfide, andata e ritorno, contro il Sambuceto per gli ottavi di finale di coppa Italia nazionale. Rosa ampia e garanzia di rendimento per mister Di Meo, il tecnico dovrà fare a meno di Ciccio Ripa, infortunio muscolare per l’attaccante che dovrà stare a riposo per circa venti giorni, e conta di recuperare Fruscella dopo il risentimento avuto dal giocatore prima della finalissima contro l’Aurora Alto Casertano.

Sul pezzo anche l’Isernia, una settimana di stop è servita per recuperare la miglior condizione di alcuni giocatori reduci da infortuni. La squadra ha in testa solo la gara contro l’Ururi, ci sarà tempo e modo per pensare al big match. I biancolesti sanno che in questi dieci giorni si deciderà una buona fetta della stagione, con la consapevolezza di ragionare step by step in questa lotta al vertice con il Campobasso. Sono le tre le gare che si giocheranno in anticipo, precisamente Pietramontecorvino – Campodipietra, l’interessante sfida tra Campomarino e Sesto Campano infine, al Marchese del Prete, in campo Venafro – Olympia Agnonese.