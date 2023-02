Dopo sette anni di stop forzato riapre l’edicola di Salcito. La titolare: un grande traguardo, una scommessa vinta. “Sette anni fa, fui infatti costretta ad interrompere il servizio edicola – scrive Martina D’Alessandro – a causa di un esoso contributo richiesto dall’azienda che si occupava della distribuzione. Mi veniva un contributo spese-codice edicola di 40 euro settimanali più iva, ovvero 200 euro mensili: una cifra insostenibile, in relazione al numero di giornali venduti e soprattutto inaccettabile dato che stiamo parlando di un servizio pubblico e di un prodotto che nell’era degli smartphone si può considerare morto, ma d’altro canto unico mezzo d’informazione per alcuni anziani e per gli affezionati al cartaceo. Tenere in vita un’edicola nel 2023 equivale a svolgere una funzione sociale: se si vede il bilancio a fine giornata è meglio chiudere. A fine giornata i conti non tornano, ma l’informazione non si può fermare. Come è stato in tempo di guerra, quando si moriva per consegnare un pacco di giornali, oggi sono qui a garantire un servizio. L’orgoglio di essere edicolante, in questa fase storica, è per me molto importante. Allora fu un fallimento dover rinunciare al servizio che la mia famiglia e mia madre portarono a Salcito cinquant’anni fa, con non pochi sacrifici, unica e sola edicola del posto. Un fallimento per la comunità. Insieme alle altre edicole che subirono la mia stessa sorte ed insieme a Renato Russo, Presidente Snag sindacato edicolanti, iniziammo una battaglia lunga ed impegnativa. Chiesi aiuto al Sindaco Adduocchio e al vicesindaco Di Renzo, allora in carica, che si attivarono immediatamente sollecitando il Prefetto ad intervenire su quanto stava succedendo. Dopo sette anni di stop forzato, con grande orgoglio posso affermare che nulla è stato vano e che forse le battaglie le vince chi non si arrende mai, un grande risultato per un territorio che va spopolandosi e che resta sempre più isolato dal mondo intero, dove i servizi sono sempre meno e raramente si torna indietro. Motivo di orgoglio per me ma soprattutto per la comunità intera che può tornare a godere del servizio edicola!! Mi sento in dovere di dover ringraziare – chiude Martina D’Alessandro – chi mi ha sostenuta ed aiutata in questi anni”.