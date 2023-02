E’ stata una serata importante quella di ieri per il Circolo La Nebbia Cus Molise che ha ricevuto dal Coordinamento Regionale Sgs il riconoscimento per la qualifica di Scuola di Calcio a 5 ottenuta nella stagione 2021-22. La cerimonia si è svolta nella sala conferenze del Comitato Regionale della Figc alla presenza dei vertici della Federazione e del Settore Giovanile e Scolastico ed ha visto il sodalizio del capoluogo aggiungere un altro tassello al proprio mosaico di crescita. Un riconoscimento frutto di lavoro, passione e sacrificio che ha portato ad un traguardo importante. “Siamo molto contenti di questa qualifica che ripaga il nostro impegno e i nostri sacrifici insieme a quelli della società che ci è sempre vicina e non ci fa mancare nulla spiegano Andrea Tammaro (che ha ritirato il premio ndr), Manuel Di Palma e Vincenzo Maiorano – abbiamo avviato un progetto che ci sta regalando delle belle soddisfazioni. In questa fase il risultato non è importante ma conta la voglia di applicarsi e lottare su ogni pallone. E’ da qui che si comincia a costruire il futuro. I più piccoli, attraverso il giocosport si stanno avvicinando alla disciplina e facendo gruppo possono comprendere l’importanza della pratica sportiva. Per costruire qualcosa di importante c’è bisogno soprattutto di loro che rappresentano il futuro dello sport in generale”. Il lavoro svolto nelle ultime stagioni dalla società e dallo staff tecnico ha portato ad un’importante crescita generale. “E’ vero – sottolineano i tre istruttori – ci sono stati dei passi avanti importanti che ci lasciano ben sperare per il futuro e ci spronano a fare sempre di più. Per riuscire ad emergere è necessario continuare a lavorare e fare sacrifici perché i risultati arrivano solo se guadagnati con dedizione e passione. Per quanto ci riguarda, come Cln Cus Molise, cerchiamo di mettere i nostri ragazzi nelle condizioni migliori per lavorare, consapevoli che non è una cosa semplice. Al di là di quello che potrà essere il risultato delle gare ufficiali che si andranno ad affrontare in futuro, la cosa più bella è vedere il grande entusiasmo dei bambini durante gli allenamenti. E’ un momento di confronto e di crescita per loro ma anche per noi che abbiamo sempre tanto da apprendere. Siamo veramente contenti di come sta procedendo il lavoro, ringraziamo i genitori per la fiducia e ci auguriamo di poter fare ancora meglio in futuro”.