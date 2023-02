Bologna è una città splendida, bella da vivere, a misura di studenti e lavoratori, e dunque non deve sorprendere quanto segue: si è classificata prima nel campionato della qualità della vita. I vantaggi di questa località italiana sono innegabili, dalle bellezze architettoniche fino ad arrivare alla movida notturna, passando per la qualità della sua università. Chi è in procinto di trasferirsi a Bologna, dunque, deve innanzitutto prendere confidenza con i suddetti vantaggi. Oggi ci concentreremo proprio su questi ultimi.

Bologna prima nella classifica per la qualità della vita

Se si guarda al campionato delle città migliori per qualità di vita, nessun pretendente è riuscito a impensierire Bologna, vincitrice con largo distacco sulle avversarie. Si tratta del quinto successo raccolto negli ultimi anni, a riprova del fatto che “squadra vincente, non si cambia”. Il primo posto sul podio , superando altre due realtà eccezionali come Bolzano e Firenze, rappresenta la prova più evidente dei vantaggi che questa città mette a disposizione di chi la abita. Naturalmente l’ennesima vittoria consente a Bologna di presentarsi con un biglietto da visita invidiabile. Non a caso, ogni anno sono molte le persone che decidono di trasferirsi presso il capoluogo dell’Emilia Romagna. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che Bologna è una delle città più ricercate dagli studenti italiani e stranieri, oltre che dai lavoratori.

Vivere a Bologna: quali sono i vantaggi di questa scelta?

Si comincia sottolineando sin da subito uno dei maggiori vantaggi di questa città. Come detto poco sopra, Bologna è un centro perfetto, a misura di studente, e infatti rappresenta spesso la scelta prioritaria di moltissimi universitari fuori sede. Il motivo? L’Università di Bologna è una delle più famose d’Italia, nonché una delle più antiche d’Europa. Inoltre, i giovani sanno che a Bologna lo studio potrà essere “spezzato” dalle tantissime occasioni che la movida cittadina offre. Al punto che, ascoltando sia gli studenti stranieri sia gli Erasmus, è davvero difficile trovare in Italia una città in grado di offrire un’esperienza così coinvolgente e gratificante.

Inoltre, Bologna è un centro abbastanza piccolo, anche se viene spesso considerata per blasone al pari delle principali metropoli italiane. In fondo offre ogni comfort possibile e immaginabile, partendo dagli innumerevoli supermercati che tappezzano la città, fino ad arrivare ai servizi a domicilio. Per non parlare dei servizi consultabili online, come ad esempio le piattaforme digitali che segnalano i tabacchi vicini a casa, e che offrono un ulteriore comfort per chi abita a Bologna. Naturalmente, la città delle torri presenta anche molti altri vantaggi, da approfondire.

Innanzitutto, a livello architettonico è in grado di accontentare anche i palati più fini. Bologna, infatti, è rinomata per le sue numerose torri, alcune delle quali risalgono addirittura al Medioevo. In secondo luogo, può vantare uno dei centri storici più belli della Penisola, e la città può essere scoperta muovendosi anche a piedi o in bicicletta, quindi è tutt’altro che dispersiva. Infine, a Bologna non mancano le occasioni per deliziare lo stomaco, dal friggione alla mortadella, passando per i famosissimi tortellini in brodo.