Si è trasformato in una riunione fiume tra i rappresentanti del Consiglio regionale e quelli dei lavoratori dell’Atm il Consiglio regionale monotematico dedicato alla vertenza trasporti che tiene con il fiato sospeso decine di famiglie e centinaia di persone. A chiedere la riunione monotematica del Consiglio, i rappresentanti del M5S. In cantiere anche l’ipotesi di costituire una società in house della regione per gestire il trasporto pubblico locale.

Sulla vicenda da registrare il plauso dei sindacati all’operato della Regione. A parlare è lucia Merlo, segretario regionale della Cgil trasporti.

Al termine della lunga riunione, la soddisfazione dell’assessore ai trasporti, Quintino Pallante. A lui si deve l’esercizio dei poteri sostitutivi della regione nel pagamento dei lavoratori.

Da registrare nelle ultime ore una lettera inviata dal rappresentante della Atm, Giuseppe Larivera, alla premier Meloni e al Ministro per le infrastrutture, Salvini. La società che rappresento, vessata dalla Regione, scrive. Laconico il commento dell’assessore Pallante. A fine lavori il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal M5S con la quale si impegna il governo regionale a prendere in considerazione l’ipotesi di costituzione di una società in house per la gestione dei trasporti.