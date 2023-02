Pista ciclopedonale del Comune di Fossalto, attivate le procedure per il progetto definitivo. Il Comune di Fossalto ha beneficiato di un contributo pari a 60 mila euro per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva della pista ciclopedonale di collegamento del centro abitato con la zona sportiva di località Lisciaro. Con decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e sono assegnate agli Enti locali titolari le richieste di contributo. Più in generale, detto contributo è previsto per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.