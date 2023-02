Ritorno in campo con successo per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso che sabato ha ospitato e superato tre set a uno l’Anguillara. In avvio di contesa Corrieri on-fire tre punti in successione valgono il 3-1, l’opposto dei molisani sarà anche il migliore realizzatore di serata con 27 punti messi a referto. L’Anguillara però riesce a recuperare e superare arrivando anche sul +3 del 11-14 che spinge mister Maniscalco a chiamare il primo time-out di serata. I laziali tornano in campo e falliscono due servizi e un attacco a rete per il 15 pari. Mister Casella costretto a richiamare i suoi in panchina. La gara resta in equilibrio. Sul 23-24 il servizio di Velotta è out, con la gara che prosegue ai vantaggi. Corrieri bravo a mettere a terra la palla set del 26-24 per la Spike. Gli ospiti hanno un buon approccio anche al secondo periodo arrivando sul +6 del 7-13. I padroni di casa cercano di accorciare il gap ma bisogna anche fare i conti con l’infortunio del centrale Minuti che per un problema al polpaccio deve abbandonare il campo. Sul 15-18 time out per i locali. Due errori dell’Anguillara e i punti di Esposito e Corrieri valgono il 19 pari. La Spike arriva sul 24-2. Il muro a due di Sulmone e Del Fra mette la palla fuori dal campo, due errori in attacco di Rescignano e Corrieri permettono ai laziali di impattare. I due centrali rossoblù Sulmona e Muscarà chiudono il set 26-24. Il terzo periodo è molto equilibrato, nessuna delle due formazioni trova il guizzo giusto. Rescignano per il 22 pari, ma questo sarà anche l’ultimo punto messo a terra per la Spike con l’Anguillara che accorcia nel conto set portando a casa il periodo con il punteggio di 25-22. Il 6-2 in avvio di quarto periodo costringe l’Anguillara al timeout. Mister Casella registra la squadra prima impatta e poi supera gli avversari. La contromosse dalla panchina molisana è il cambio del palleggiatore Ricco al posto di Del Frà. La contesa trova la svolta solo sul fine Esposito è bravo a sfruttare al meglio il muro avversario. 25-23 il finale del quarto set che vale il 3-1 con il quale l’EnergyTime Spike Devils Campobasso supera anche nel girone di ritorno l’Anguillara. Una vittoria che la società molisana ha voluto dedicata a Tommaso Prisciantelli, tifoso della Spike scomparso nei giorni scorsi.

Fonte: Ufficio stampa