Proseguono gli interrogatori per gli indagati coinvolti nell’operazione antidroga della Procura di Isernia. Oggi davanti al gip Michele Caroppoli è comparso un altro degli otto indagati nell’ambito dell’operazione che ha scoperto un giro di cocaina a Isernia.

Il giovane accusato di far parte della banda, ha scelto la strada del silenzio.

Sabato, nel carcere romano di Regina Coeli, era stato interrogato il 37enne che gli inquirenti hanno indicato come il principale protagonista del traffico di droga tra Isernia e la capitale: l’uomo che portava la droga in città e dal quale uno dei suoi clienti ha comprato in poco tempo più di 50 mila euro di roba.

Da stamani, hanno cominciato a salire le scale del tribunale, gli indagati che hanno avuto un ruolo di secondo piano nell’operazione portata a termine dalla squadra Mobile.

Per il primo dei cinque agli arresti domiciliari, l’avvocato Anna Scafati ha chiesto misure meno afflittive.

Continueranno nelle prossime ore gli interrogatori di garanzia per gli altri indagati, la cui posizione è ritenuta più marginale.