La seconda settimana del mese di febbraio sul fronte del vivaio cestistico campobassano porta con sé tre appuntamenti al maschile, altrettanti al femminile. In rosa – in casa Magnolia – l’under 17 leader del torneo congiunto tra under 17 ed under 19 inizia il girone di ritorno affrontando, tra le mura amiche, oggi con palla a due alle ore 19 le pari età dello Sporting Martinsicuro. Domani con palla a due alle ore 16.45 prenderà il via la seconda fase del torneo under 15 col gruppo rossoblù di coach Dragonetto ospite della Magic Chieti ancora in cerca di successi. Poi, sabato con inizio alle ore 16, è previsto l’esordio dell’under 13 griffata andando ad ospitare all’Arena lo Yale Pescara San Vito Chietino. Sul fronte maschile l’Under 17 Ennebici giovedì sera con palla a due alle ore 19 ospiteranno l’Atessa sul parquet di Vazzieri. Under 14 e 13, invece, come da tradizione animeranno il weekend. I primi guidati da coach Luigi De Vivo ospiteranno a Vazzieri (sabato con avvio alle 16) i Ballers Lab di Termoli, la formazione adriatica domenica con palla a due fissata alle ore 9.30 affronterà gli under 13 guidati da Mario Greco.

Fonte: Ufficio stampa