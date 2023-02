La Panchina Gialla di Helpis è il simbolo ufficiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo e quella installata e inaugurata a Bojano nel giardinetto comunale è la 42esima in Italia. E’ stata dipinta da alcuni alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Amatuzio-Pallotta”, da sempre sensibile alla tematica.

#INSIEME CONTRO IL BULLISMO il motto scelto dalla scuola. Le manine dei piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia impresse sullo striscione. L’istituto, con la collaborazione del comune, con l Comitato genitori ed insegnanti e l’associazione Helpis, ha organizzato l’evento. Il corteo fino al luogo dove la panchina è stata inaugurata, quindi gli interventi del Dirigente Scolastico, Ida Cimmino, del Sindaco Carmine Ruscetta, del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bojano, Edgard Pica.

Dalle voci dei bambini i versi di poesie contro il bullismo

La panchina gialla è un progetto Nazionale patrocinato dal Ministero dell’Interno e dall’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, all’interno di una rete che coinvolge Scuole, Istituzioni, genitori e cittadini per un obiettivo comune: trovare e condividere idee e strategie per combattere Bullismo e Cyberbullismo tra i giovani. Un simbolo per ribadire che in Internet si nascondono anche rischi, soprattutto per i più giovani, per tenere alta l’attenzione sul bullismo e rompere il velo dell’indifferenza, della paura. La panchina, è stato spiegato, vuole anche essere un luogo di ritrovo, di aggregazione, che porti i giovani e gli adulti a riflettere, un monito contro tutte le violenze di genere, la discriminazione e l’emarginazione. Ogni Panchina Gialla è numerata in ordine progressivo ed è mappata.

La manifestazione a Bojano si è conclusa con la canzone di Marco Mengoni, “Guerriero”, cantata dai presenti.