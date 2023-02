Assegnato il titolo tricolore il Campobasso si proietta verso la quinta di ritorno, gara casalinga contro il Bojano. Grande soddisfazione per la neonata società rossoblu, domenica è arrivato il primo titolo della gestione americana targata Matt Rizzetta. Un successo sofferto e maturato nei minuti finali grazie alla marcatura messa a segno da Guillari, per i rossoblu si apre un nuovo fronte quello della coppa Italia nazionale. L’andata degli ottavi di finale si giocherà mercoledì prossimo a Selvapiana contro il Sambuceto rappresentante del torneo abruzzese. La squadra di San Giovanni Teatino è riuscita ad imporsi nella finale contro la favoritissima della vigilia, L’Aquila. Il Sambuceto, infatti, naviga all’undicesimo posto in campionato con un margine di sole due lunghezze sulla zona play out, al contrario della società del capoluogo abruzzese prima in classifica. Due a due il risultato al termine dei tempi regolamentari e supplementari, ai calci di rigore il successo della squadra diretta da mister Donato Ronci. Gara 1 da giocare a Selvapiana, in infrasettimanale, quattro giorni prima della sfida contro l’Isernia. Le attenzioni dei lupi sono concentrate sul doppio impegno di campionato, prima il Bojano e poi l’Isernia, due gare crocevia per la stagione, nel mezzo l’andata degli ottavi. Sicuramente la rosa a disposizione di mister Di Meo è ampia per garantire un dosaggio delle forze nei tre impegni ravvicinati, anzi cinque considerato che il ritorno si giocherà la settimana successiva mercoledì 22 febbraio con il seguente impegno di campionato nel week end. Fase densa di impegni per i rossoblu, pronti ad affrontare al meglio le sfide più importanti di tutta la stagione.

Al lavoro anche l’Isernia, la truppa biancoceleste ha osservato il turno di stop ritemprando le forze per il rush finale. In programma la trasferta di Ururi per De Filippo e compagni, una gara sulla carta agevole ma che nasconde delle insidie. L’Ururi lo scorso anno impose uno stop a sorpresa proprio all’Isernia, chiaramente oggi viviamo uno scenario completamente diverso con i basso molisani in lotta per evitare la retrocessione. Al contrario l’Isernia è una squadra solida e rodata, con l’obiettivo di arrivare allo scontro diretto con il distacco massimo di due punti.