Torna anche quest’anno la Giornata di raccolta del farmaco. Da martedì 7 febbraio e fino al 13 sarà possibile donare medicinali da banco, destinati alle persone bisognose. Sono oltre 5200 le farmacie, in tutta Italia che aderiscono all’iniziativa, con 18 mila farmacisti e 22 mila volontari. In Molise la raccolta si svolgerà in 15 farmacie: quattro a Campobasso, tre a Termoli, altrettante a Venafro, una rispettivamente a Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Trivento e Isernia. Nel 2022 sono state raccolte quasi 480 mila confezioni, per oltre 3 milioni di euro. I medicinali donati saranno consegnati a 1800 realtà assistenziali che si prendono di circa 400 mila persone in condizioni di povertà sanitaria. Secondo il Banco Farmaceutico, che organizza l’iniziativa, il fabbisogno supera il milione di confezioni di farmaci. Servono soprattutto analgesici, antipiretici, antinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobici intestinali e antisettici. I volontari saranno presenti solo sabato 11 febbraio.

La Giornata di raccolta del farmaco si svolge sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco e in collaborazione con le diverse associazioni di categoria.

Una iniziativa importante per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, ai più vulnerabili. La crisi economica in atto ha aggravato ulteriormente la già diffusa povertà sanitaria , con conseguenze negative sulle condizioni di salute di molti italiani. Di fronte ad una situazione così drammatica è fondamentale il contributo di quanti sono nelle condizioni economiche di poter aiutare chi è in difficoltà. Un piccolo gesto che può migliorare la qualità della vita di chi, a causa della povertà, non può permettersi nulla.

Nelle farmacie che aderiranno alla Giornata di raccolta del farmaco sarà esposta la locandina dell’iniziativa, mentre l’elenco è consultabile sul sito www.bancofarmaceutico.org.