La sanità del basso Molise sempre più incerta, alle prese con tante emergenze, a cominciare da quella che riguarda la carenza di personale che non garantisce sempre prestazioni adeguate. A lanciare l’ennesimo allarme, stavolta è Gianluigi Angelucci, responsabile per la sanità pubblica e privata della Cgil Molise. “Che il San Timoteo abbia sempre sofferto di carenza di personale è storia vecchia, ormai – ha denunciato – anche se va anche detto che nel corso della pandemia l’Asrem ha avviato i concorsi, molti dei quali andati deserti, per il reclutamento di personale medico specialista in Anestesia e Rianimazione. Purtroppo molti nostri professionisti sono letteralmente scappati per andare a lavorare altrove, fuori regione o addirittura in regime di lìbero professionista in altre aziende. Intanto – ha aggiunto – in questi giorni, dopo un lungo confronto con la direzione Asrem con i rappresentanti sindacali di categoria e grazie alla disponibilità degli anestesisti di altri presidi sembra risolto il problema, almeno per il mese di febbraio, che avrebbe bloccato gli interventi chirurgici, a danno dei cittadini del basso Molise. I lavoratori del san Timoteo e i cittadini e l’intero territorio hanno bisogno di un ospedale che abbia un sistema di governance efficiente che riesca a dare risposte a tutti, ottimizzando le risorse disponibili e conciliando l’orario di lavoro con i tempi di riposo”, ha ricordato Angelucci. Da qui la richiesta dell’istituzione urgente di due tavoli permanenti di confronto. Il primo per il miglioramento della governance della struttura, il secondo per monitorare costantemente lo stato delle assunzioni del personale, della dirigenza e dell’intero comparto.