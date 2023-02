Percettori di Reddito di Cittadinanza del Comune di Trivento, circa il 60% sono single e di mezza età. Nel mese di gennaio 2023, sono stati circa 50 i nuclei familiari del Comune di Trivento beneficiari del Reddito di Cittadinanza, la misura di sostegno economico, volta all’inclusione sociale. Nuclei familiari caricati, e di circa pari entità, sulle rispettive piattaforme ministeriali di competenza Sociale e del Centro per l’impiego, per la successiva definizione del Patto per l’inclusione sociale o del Patto per il lavoro. In buona parte, l’utenza raggiunta è identificabile in nuclei familiari monocellulari, vale a dire costituiti da un solo componente. Per l’utenza di competenza Sociale, i richiedenti beneficiari appartengono alle fasce di età riportate di seguito: n. 12 nati nel decennio 1970/80; n. 10 nati nel decennio 1960/70; n. 3 nati nel decennio 1950/60. Come anticipato, per la maggior parte trattasi di nuclei familiari monocellulari, precisamente ne sono 16 su 25, quasi il 65%. Di questi, n. 1 nato nel decennio 1990/2000; n. 6 nati nel decennio 1970/80; n. 7 nati nel decennio 1960/70; n. 2 nati nel decennio 1950/60. Poi, sono n. 4 i nuclei familiari composti da due elementi, mentre sono n. 4 le famiglie con anche minorenni a carico e, infine, n. 1 famiglia con soli maggiorenni a carico. Con la Legge di Bilancio 2023, approvata a fine anno, sono state introdotte diverse novità, tra le quali quella che prevede il riconoscimento di soli sette mesi del sostegno economico per chi, durante l’anno in corso, venga riconosciuto abile al lavoro, mentre per il 2024 è prevista la cessazione della misura.