Ottima performance di squadra quella offerta dai giovanissimi atleti Esordienti A e B della Hidro Sport che hanno affrontato il programma della terza tappa del Molise Winter tour, di scena a Campodipietra Domenica 29 Gennaio scorso, con un piglio ed una determinazione a tratti sorprendente.

Il bilancio totale ha visto i giallo-blu calcare per ben 18 volte il podio con 4 successi, 7 argenti ed altrettanti bronzi. Il primo successo è giunto ad opera di Marta Ziccardi nei 200 rana esordienti A con il nuovo personale sulla distanza di 3’22”2; l’altra vittoria individuale è giunta tra le esordienti B grazie all’1’48”2 con cui Anna Maria Maggiano ha nuotato i 100 farfalla in un podio tutto giallo-blu completato da Ada Santoro Manocchio e Giulia Palmieri giunte rispettivamente seconda e terza con 1’59”5 e 2’08”6; il quartetto femminile esordienti A della 4×50 mista (Agostini-Ziccardi-Notardonato-Palladino) si è imposto con margine in 2’26”2, imitato dalle esordienti B (Ferretti-Conte-Maggiano-Baratta) prime in 3’12”6.

Sul secondo gradino del podio sono saliti Marco Vitantonio nei 200 farfalla esordienti A in 2’58”0 con Luciano Iannetta terzo in 2’58”3, Giuseppe Spedalieri nei 200 rana con 3’00”8 con Massimo Ferretti terzo in 3’02”0, Francesco Fasciano nei 100 misti in 1’15”3, Silvia Baratta nei 50 dorso tra le esordienti B con 45”5, i quartetti maschili della 4×50 mista (Fasciano-Ferretti-Vitantonio-Ricci tra gli esordienti A, Zichella-Cristino-De Ritiis-Di Toro tra i B) rispettivamente in 2’15”0 e 2’43”4.

Completano le posizioni da podio anche i bronzi di Martina Notardonato nei 100 farfalla e nei 100 misti con 1’18”0 e 1’25”2, Anna Maria Maggiano nei 100 misti con 1’45”5 e Michele Di Toro nei 100 SL in 1’14”6.

All’ottimo andamento dei “medagliati” tutto il resto della squadra ha risposto con prestazioni e progressi cronometrici eccellenti così come si evince dal dettaglio suddiviso per categoria: Esordienti A femmine Benedetta Agostini 50 Dorso 38”6; Maria Fiardi 200 SL 2’44”6, 100 Misti 1’27”5; Maddalena Iannone 50 Dorso 44”6, 200 SL 3’17”1; Martina Notardonato 100 Farfalla 1’18”0, 100 Misti 1’25”2; Elena Oriente 100 Farfalla 1’24”2, 100 Misti 1’37”3; Alice Palladino 100 Farfalla 1’18”9, 200 SL 2’34”9; Marta Ziccardi 200 Rana 3’22”2, 100 Misti 1’29”6. Esordienti B femmine: Silvia Baratta 50 Dorso 45”5, 100 Misti 1’48”8; Ylenia Conte 100 misti 1’49”3; Sara D’Amico 50 Dorso 53”8, 100 Misti 1’55”4; Melissa Ferretti 100 Misti 1’46”5, 50 Dorso 48”0; Anna Maria Maggiano 100 Farfalla 1’48”2, 100 Misti 1’45”5; Letizia Marinucci 50 Dorso 48”1, 100 Misti 1’49”7; Giulia Palmieri 100 Farfalla 2’08”6, 50 Dorso 55”3; Giorgia Passarella 50 Dorso59”5, 100 Misti 2’07”3; Sara Sangregorio 100 Misti 2’01”1; Ada Santoro Manocchio 100 Farfalla 1’59”5, 50 Dorso 50”9; Serena Maria Trucchia 50 Dorso 58”5, 100 Misti 2’03”6.

Esordienti A maschi: Nicolo’ Ciccarelli 50 Dorso 38”6, 100 Misti 1’25”5; Francesco Fasciano 200 Rana 3’03”3, 100 Misti 1’15”3, 50 Dorso 34”5; Massimo Ferretti 200 Rana 3’02”0, 100 Misti 1’25”3; Luciano Iannetta 200 Farfalla 2’58”3, 50 Dorso 39”1; Daniele La Barbera 200 Rana 3’14”2, 100 Misti 1’21”90; Jacopo Montazzoli 200 Farfalla 3’18”4, 100 Misti 1’24”1; Riccardo Muccitto 50 Dorso 40”0, 100 SL 1’19”3; Federico Orlando 50 Dorso 42”8; Gabriele Ricci 50 Dorso 35”3, 100 SL 1’05”3; Giuseppe Spedalieri 200 Rana 3’00”8, 100 Misti 1’20”2; Marco Vitantonio 200 Farfalla 2’58”0, 100 Misti 1’24”8. Esordienti B maschi: Andrea Cristino 100 SL 1’37”8, 100 Misti 1’43”2; Lorenzo De Ritis 100 SL 1’22”7, 100 Misti 1’35”2; Giulio Di Gennaro 100 SL 1’58”9, 50 dorso 1’02”3; Michele Di Toro 100 SL 1’14”60, 100 Misti 1’30”90; Francesco Marinucci 100 SL 1’27”0, 100 Misti 1’39”7; Mattia Paventi 100 SL 1’29”6, 50 Dorso 50”1; Jacopo Recchi 100 SL 1’31”4, 50 Dorso 48”8; Loris Tarchino 100 SL 1’37”0, 100 Misti 1’44”4; Michele Vitantonio 100 SL 1’38”0, 50 Dorso 47”5; Loris Zeoli 100 SL 1’27”9, 100 Misti 1’37”9; Emanuele Zichella 100 SL 1’18”9, 50 Dorso 39”7.

