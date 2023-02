Tragedia a Montecilfone, fiamme divampano in una casa alla periferia del paese. Muore una donna di 71 anni, Amalia Rago, ferito il marito.

La donna è stata rinvenuta cadavere in bagno, l’uomo si trovava in stato confusionale ma pare non intossicato.

Sul posto oltre alle numerose pattuglie del 115 anche il nucleo investigativo dei vigili del fuoco e carabinieri.

Al lavoro per accertare le cause del rogo. Si sta indagando a tappeto.

Il dramma si è verificato in un’abitazione di via Vicenza. I due coniugi non avevano figli, vivevano da soli, tutti li descrivono come brave persone.

Seguono aggiornamenti