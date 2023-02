A seguito della sospensione del prezzario regionale delle opere edili disposta dal Tar Molise, con una ordinanza pubblicata nei giorni scorsi, l’Acem-Ance Molise ha inoltrato una nota a firma del presidente Corrado Di Niro a tutte le stazioni appaltanti della Regione, allo scopo di fornire indicazioni utili. In particolare, nella nota l’Associazione ha suggerito – per l’adozione degli stati d’avanzamento e per le pubblicazioni di nuovi bandi – di applicare il decreto aiuti, nelle more dell’emanazione della sentenza di merito o dell’aggiornamento del prezzario da parte della Regione Molise, che la legge di bilancio prescrive entro il prossimo 31 marzo. In base al decreto aiuti, come evidenziato dall’Acem-Ance, si può procedere con un rialzo fino al 20% dei prezzi del prezzario regionale 2021.