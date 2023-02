Share on Twitter

Share on Facebook

Appuntamento per il Molise alla Bit di Milano, la borsa internazionale del turismo che si terrà nel capoluogo lombardo dal prossimo 12 al 14 febbraio. Tre giorni pieni per lo stand della Regione Molise che coinvolgeranno operatori del settore, esperti, istituzioni. Il frutto di un lavoro durato quattro anni e mezzo e che è destinato ad avere ricadute economiche importanti sul territorio come sottolinea con soddisfazione l’assessore regionale al turismo e alla cultura, Vincenzo Cotugno.

A curare come in passato la presenza del Molise alla prestigiosa rassegna è stata l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Da parte del Commissario, Remo Di Giandomenico, viene evidenziato come quello del Molise sarà uno stand innovativo anche sotto il profilo della comunicazione.

Suggestivo l’allestimento dello stand costruito sul modello del teatro di Pietrabbondante, con percorsi interattivi e spazie che uniscono tradizione e innovazione. E da domani il Molise sarà protagonista anche a Sanremo.