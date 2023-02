Torna il maltempo su tutto il Molise. Dalla notte scorsa disagi per le nevicate e per il forte vento. Stamattina imbiancata anche Campobasso mentre le precipitazioni sono state più abbondanti in montagna. Qui difficoltà sulle strade per la presenza di ghiaccio. Temperature in picchiata, fino a 4 gradi sotto zero. Il forte vento nelle campagne di Montagano ha fatto cadere alcuni alberi sulla Provinciale 73. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire ai Vigili del fuoco di liberare la carreggiata.