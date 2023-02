A Campobasso durante la notte scorsa si è verificato un incidente stradale tra due auto sull’innesto alla tangenziale est nei pressi del terminal dove sono rimaste coinvolte 6 persone, tutti giovani tra i 18 e i 25 anni. In 5 sono stati trasportati dal 118 all’ospedale Cardarelli. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118. Intervenuti nei soccorsi anche i Vigili del fuoco che hanno poi liberato la strada dalle auto coinvolte nell’incidente, durante le operazioni il traffico è rimasto bloccato. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono stati effettuati dai carabinieri. Sempre nella notte un altro incidente si è verificato a Bojano. Nella frazione di Monteverde un’auto, per causa in fase di accertamento, si è ribaltata. Lievemente ferite le due persone a bordo.