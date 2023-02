Tragedia sfiorata nella notte a Bojano a causa di un incendio che ha distrutto un garage. Le fiamme hanno avvolto un’auto in un box condominiale e il proprietario della macchina è rimasto intossicato nel tentativo di spegnere il rogo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso dal 118 all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio e sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto.