La neve è tornata a cadere anche in provincia di Isernia, precipitazioni più abbondanti in Alto Molise. Nonostante gli accumuli a terra di pochi centimetri, diversi gli automobilisti rimasti bloccati che hanno segnalato l’uscita in ritardo degli spartineve. Traffico rallentato sulle strade a causa della visibilità fortemente ridotta dalle bufere.

Violente raffiche di vento, temperature in vertiginoso calo. A Capracotta il termostato ha registrato -7 C, si è arrivati a toccare anche i -8. Ma il maltempo non ha scoraggiato i tanti turisti che hanno affollato il tetto dell’Alto Molise. Trend positivo per la cittadina, ristoranti e alberghi pieni da diversi giorni. Soddisfazione anche da parte dei maestri di sci: nebbia e tormente a Prato Gentile questa mattina non hanno fermato gli sciatori più temerari.

Sorpresa per Staffoli: pianoro preso d’assalto da tanti appassionati della neve. Divertimento assicurato per tutta la famiglia.