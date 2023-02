Dopo il braccio di ferro di fine anno tra istituti privati e struttura commissariale comincia a delinearsi per la Santà molisana una nuova pagina con relazioni che si avviano – questo l’auspicio – ad una fase di distensione. Questo almeno per quello che riguarda la Casa di Cura Villa Maria che nelle scorse ore ha proceduto alla stipula del contratto 2022 con l’azienda Sanitaria regionale. Ad apporre le firme al documento, il Direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e il presidente del Cda di Villa Maria, Enrico Di Nucci.

In dirittura d’arrivo anche il contratto 2023 con un aumento del budget per l’istituto di circa 300mila euro. Un incremento che porta il tetto di spesa riconosciuto per Villa Maria a 4,5 milioni all’anno. Una crescita in linea con l’impostazione della struttura commissariale di un incremento soprattutto a favore delle cure per i molisani.

La corsia aperta con la firma del contratto 2022 porterà all’incasso rapido dei crediti vantati dalla struttura privata, fattore che giocherà un ruolo positivo anche sul fronte della vertenza che si è aperta col personale e che ha portato i sindacati di categoria a dichiarare lo stato di agitazione.