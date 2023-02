La questura di Campobasso ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Stradale nell’anno appena trascorso. Sulle strade della provincia sono state 695 le pattuglie impiegate; accertate complessivamente 3.392 infrazioni al Codice della Strada di cui 660 per mancato rispetto dei limiti di velocità, 170 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 99 per l’uso dei telefonini. Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto dell’alcol sono stati effettuati 127 controlli e sanzionate 14 persone.