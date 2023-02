Attivata la webcam, immagini in diretta dalla piazza di Salcito. Da qualche giorno è possibile vedere la piazza di Salcito dalla webcam, una bellissima visuale che prende la piazza principale del paese, con la caratteristica fontana, e l’intero corso. Una immagine mozzafiato che, in qualche modo, promuove il territorio e, soprattutto, riaccende quel legame indissolubile con i tanti salcitani che sono andati via per lavoro o per altri motivi che il destino ha voluto. E sono in tanti i cittadini andati via, soprattutto nella Capitale, ma sempre pronti a tornare nelle ricorrenze o anche per un solo fine settimana. Ora con la telecamera si potrà fare un salto virtuale in paese, appena si sentirà la necessità di “tornare”, almeno con il cuore. L’indirizzo per il collegamento alla webcam è il seguente www.dapacchianella.it