Sono appena dieci i nuovi positivi in Molise nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero dell’Asrem che riporta anche 21 guariti e due pazienti dimessi dal Cardarelli. Situazione dunque in costante miglioramento nella nostra regione dove gli attualmente positivi scendono a quota 1.256 e i pazienti ancora ricoverati per Covid sono 3, tutti in Malattie infettive. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 717.