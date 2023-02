Continuano a scendere i numeri della pandemia in Molise. Nell’ultimo mese l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è passata da 258 a 37. Il trend è confermato dal settimanale monitoraggio diffuso oggi dall’Istituto Superiore di Sanità. Rispetto alla settimana scorsa l’incidenza passa da 58 a 37 mentre l’indice Rt scende da 1,09 a 0,85. La regione resta tra quelle considerate a rischio ‘basso’. Migliora anche la situazione sul fronte dei ricoveri in ospedale: in area medica i posti occupati sono il 3,4 per cento (dato stabile rispetto a venerdì scorso) mentre in terapia intensiva il dato è ora zero (era 5,1 per cento nel precedente monitoraggio).