Comune di Trivento, pubblicato l’avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito della sede comunale di piazza Cattedrale. Grazie al finanziamento del Fondo comuni marginali di oltre 200mila euro per il triennio 2021/23, il Comune di Trivento ha pubblicato il bando per l’adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio comunale, da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali. “Una opportunità per il centro storico e per i cittadini che vorranno usufruire di questa misura – fanno sapere il sindaco Pasquale Corallo e l’assessore Sandra Stinziani – a breve il Comune avrà una sua unica sede, quella dell’ex scuola “Emanuele Ciafardini”, dunque sarà liberato lo stabile di piazza Cattedrale, che rientra nella misura messa a bando. Tutto secondo quanto programmato e predisposto”. Con Delibera di Giunta Comunale n.12 del 25 gennaio 2023 è stato approvato l’Avviso Pubblico, Considerato che gli uffici comunali attuali, dislocati sul territorio, verranno trasferiti in un’unica sede – si riporta nell’avviso – ritenuto che l’edificio di proprietà del Comune di Trivento sito in Piazza Cattedrale può essere destinato ad altro utilizzo con l’erogazione di servizi utili alla collettività; visto che il Comune di Trivento rientra tra i comuni marginali e ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari ad euro 206.997,11 euro. Si prevede: l’assegnazione in comodato d’uso gratuito, per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività, dell’immobile di proprietà comunale, sito in Piazza Cattedrale per l’apertura in esso di attività commerciali, artigianali o professionali; l’erogazione del contributo economico dell’importo massimo di euro 68.999,04 (annui per tre annualità) per il finanziamento dei lavori di adeguamento dell’immobile sopra indicato. La scadenza domande è fissata alle ore 12:00 del giorno 11 febbraio 2023. Per più specifiche informazioni si rimanda alla consultazione del sito dell’Ente: www.comune.trivento.cb.it