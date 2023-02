Incidente sul lavoro, nel primo pomeriggio, a Campobasso, in un cantiere in via Sauro. Un uomo di 40 anni è rimasto ferito, in modo non grave, da un pezzo di marmo che si è staccato da una una parete di un edificio in ristrutturazione, colpendolo. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno portato il ferito in salvo, facendolo scendere dall’impalcatura. Ad attenderlo i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice giallo al Cardarelli. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia di Stato.