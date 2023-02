Con la scadenza del 31 gennaio è stato diffuso il report del Ministero dell’Istruzione sulle iscrizioni online all’anno scolastico 2023/2024. A livello nazionale sono in aumento le domande agli Istituti tecnici, ma il 57,1% scelgie i licei. I dati relativi al Molise sono stati analizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale.

In buona sostanza due studenti molisani su tre (il 65,1%), nella scelta dei percorsi da seguire dopo la licenza media, preferiscono i Licei.

In questa particolare classifica a fare la parte del leone, con il 34,6%, è il Liceo scientifico (considerando l’indirizzo tradizionale, con più iscrizioni online, a seguire quello delle Scienze applicate e poi, con poco più del 3% quello sportivo).

A seguire, il Liceo delle scienze umane che insieme all’opzione Economico-sociale fa segnare il 12,1% delle preferenze posizionandosi davanti al Liceo classico (7,4%), seguito dal Liceo linguistico (6,2%) e dal Liceo artistico (3,9%). Solo un 1% per il Liceo musicale e coreutico.

Per l’indirizzo di studio tecnico, le iscrizioni si attestano al 26,6%. La scelta più consistente nel settore tecnologico (17,6%) con le sue varie diramazioni come Informatica e Telecomunicazioni, Chimica e Biotecnologie, meccanica, agroalimentare e agroindustria. Poi il settore Economico (9,1%), con Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo.

Infine ci sono gli istituti professionali, all’8,2%, guidati dal settore enogastronomia e ospitalità alberghiera.