L’accesso alla facoltà di medicina è più appetibile di un contratto da medico a tutti gli effetti. In Molise i numeri dicono che la sanità pubblica non ha un richiamo tale da indurre anche chi non trova lavoro altrove a venire a svolgere la professione nei nostri ospedali.

E così l’ennesimo bando pubblicato dall’azienda sanitaria regionale è andato deserto. Stavolta l’avviso era rivolto a 25 medici da assumere a tempo determinato nelle discipline di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.

Ancora una volta, dunque, la sanità molisana si ritrova a fare i conti con la scarsa considerazione da parte dei camici bianchi che, evidentemente, non la ritengono attrattiva.

Episodi analoghi si sono registrati in passato e sono alla base di una situazione di forte criticità in vari reparti ospedalieri a causa della carenza di specialisti.

Tanto che, in più circostanze, l’Asrem è stata costretta a ricorrere a medici stranieri.

E’ di pochi giorni fa l’ennesimo avviso “in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi terzi”, per assumere a tempo determinato 7 specializzati in Neonatologia e Pediatria. Identica procedura attuata anche per la ricerca di 18 specializzati in Radiodiagnostica. E sono solo le ultime in ordine di tempo.

Intanto il Molise nel 2019 ha fatto registrare la spesa sanitaria pro capite più alta d’Italia: 2.465 euro per paziente, rispetto alla media nazionale di 1.961 euro, il 25,7% in più. E’ quanto emerge da una elaborazione della Corte dei Conti. In particolare, evidenza l’Organo di controllo in materia contabile, il Molise ha ottenuto un punteggio negativo nell’assistenza ospedaliera.

Dagli esiti delle verifiche dei Tavoli di monitoraggio da parte dei Ministeri di Economia e Salute, è emerso il perdurare dell’inadempienza sia sotto il profilo economico-finanziario che di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.