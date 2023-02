Pena rideterminata in Appello e condanna ridotta a un anno e 10 mesi per il 30enne di Baranello accusato di omicidio stradale per la morte di Nicoletta Valente, la donna di 35 anni investita la notte tra il 25 e il 26 dicembre del 2019 a Vinchiaturo. La Corte presieduta dal giudice Vincenzo Pupilella, con a latere Giovanni Fiorilli e Giuseppina Paolitto, ha accolto la richiesta della difesa, rappresentata da Massimiliano di Grezia e riconosciuto il concorso di colpa della vittima, punto sul quale ha chiesto l’accoglimento anche il Sostituto Procuratore Generale Antonio La Rana. In primo grado il giovane era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I legali di Parte civile, Losito e Genovese, in rappresentanza del compagno della donna, dei genitori e il fratello avevano chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della pena di primo grado. “Siamo soddisfatti – ha commentato l’avvocato difensore Di Grezia – e aspettiamo di leggere le motivazioni”.