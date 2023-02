La Regione Molise ha esercitato un nuovo intervento sostitutivo per pagare le retribuzioni relative alla 13/a mensilità 2022 a 16 lavoratori dell’Azienda dei trasporti Atm. Il provvedimento, a seguito della comunicazione da parte degli interessati al Servizio Mobilità regionale di non aver ottenuto le relative spettanze. Lo scorso dicembre la Regione, per la prima volta, ha esercitato l’intervento sostitutivo. Prevede che la stazione appaltante del servizio possa sostituirsi all’affidatario del contratto nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale in caso di ritardi nella corresponsione delle stesse.