L’anello di congiunzione tra l’universo del minibasket ed il settore giovanile. Per il gruppo degli Esordienti – una ventina di elementi tutti al maschile (il versante rosa è già incanalato nel vivaio Magnolia) – domenica ci sarà la prima dello specifico torneo regionale con quattro team al via. La Scuola Minibasket Campobasso è pronta alla sua avventura che la vedrà impegnata nei confronti con Basket Venafro, In Movimento Casteldisangro e New Minibasket Isernia. L’esordio ci sarà domenica pomeriggio (palla a due alle ore 15) proprio in casa dei pentri.

«I ragazzi – spiega il coordinatore tecnico del settore minibasket campobassano Mario Greco – sono pronti per questa nuova avventura con tanto entusiasmo e al tempo stesso ansia per le tante emozioni che emergono in queste situazioni: la particolarità di andare insieme in trasferta, il punteggio sul tabellone, le singole situazioni di gioco ed il confrontarsi anche con i direttori di gara. Un’esperienza sportiva, ma, a tutti gli effetti, prima ancora, un’esperienza di vita».

Fonte. Ufficio stampa