Il Molise nel 2019 ha fatto registrare la spesa sanitaria pro capite più alta d’Italia, 2.465 euro, a fronte di una media nazionale di 1.961 euro (+25,7%). E’ quanto emerge da una elaborazione della Corte dei Conti. In particolare, evidenza l’Organo di controllo in materia contabile, il Molise ha ottenuto un punteggio negativo nell’assistenza ospedaliera. La Regione è in Piano di rientro dal 27 marzo 2007 e nel corso degli anni è stata sottoposta a diversi commissariamenti. Dagli esiti delle verifiche dei Tavoli di monitoraggio da parte dei Ministeri affiancanti (Salute e Mef), è emerso il perdurare dell’inadempienza sia sotto il profilo economico-finanziario che di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Attualmente il Commissario ad Acta è il presidente della Regione, Donato Toma.