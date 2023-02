Momenti di tensione in via Crispi a Vasto. Per un parcheggio in divieto di sosta sarebbe partita una discussione tra una coppia di commercianti e due poliziotti. In pochi istanti i toni si sono accesi, l’uomo si sarebbe rifiutato di fornire le generalità e di salire sull’auto della polizia. La situazione è degenerata, tanto che uno dei due agenti, molisano, ha utilizzato il taser per bloccare il commerciante, accompagnato poi nella sede di via Bachelet: è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La scena si è verificata davanti a diversi cittadini ed è documentata da un video che è diventato virale scatenando numerosi commenti.