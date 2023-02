Share on Twitter

In soli tre giorni di blocco delle sale operatorie dell’ospedale San Timoteo di Termoli, sono stati annullati

più di 15 interventi chirurgici programmati. I 4 anestesisti rimasti, sugli almeno 10 previsti dalle piante organiche, riescono solo a garantire le urgenze indifferibili, lasciando dunque nel limbo circa 700 pazienti già in lista d’attesa. Liste che necessariamente si allungheranno a dismisura, dal momento che non possono essere garantiti nemmeno i 25 interventi che mediamente venivano eseguiti ogni settimana.

“L’attività chirurgica dell’ospedale era stata già drasticamente ridotta a causa della carenza di personale – commenta Faustino Rosati,

Presidente regionale del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed – ma il blocco attuale è insostenibile. Al momento ci sono pazienti

ricoverati che devono essere operati e con cui non sappiamo come comportarci. Parliamo di patologie importanti, e ogni giorno di attesa

rischia di aggravare il quadro clinico del paziente”

“Un ospedale senza sale operatorie attive non ha motivo di esistere – conclude Rosati -. Occorre trovare immediatamente nuovi anestesisti per integrare l’organico. In gioco c’è la salute dei cittadini”.