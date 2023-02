Dal 30 marzo al primo aprile Campobasso ospiterà la Final Eight di Coppa Italia della massima serie di basket femminile.

Un evento accolto con grande entusiasmo in casa La Molisana Magnolia Basket Campobasso, che si appresta a vivere un simile appuntamento sportivo per la seconda volta nella propria storia, dopo l’organizzazione della Final Eight di Coppa Italia di A2, sempre in rosa.

TRIDUO SUL PARQUET In tre giorni saranno condensate sette partite. Sul parquet dell’Arena, oltre alle magnolie, anche le corazzate Schio, Virtus Bologna e Reyer Venezia, le arrembanti Dinamo Sassari e Geas Sesto San Giovanni, l’esperta Ragusa e la costante San Martino di Lupari.

ARENA DI PUNTA Nello specifico, il primo giorno (giovedì 30 marzo) ci saranno i quarti, il secondo (venerdì 31 marzo) le semifinali e il terzo (sabato primo aprile) la finalissima, il tutto per un percorso di emozioni particolarmente intenso.

NON SOLO BASKET Così come nella precedente esperienza, anche per questa seconda Final Eight di Coppa Italia campobassana il basket sarà solo una delle componenti di un intenso programma fatto anche di socialità, promozione della disciplina e coinvolgimento del territorio (a partire dal centro cittadino).

LOGO UFFICIALE Nelle scorse ore, intanto, è stato svelato il logo ufficiale della kermesse: in bell’evidenza nel concept del lavoro il numero otto ed il riferimento della disciplina, ossia i palloni da basket, tutto in salsa rossoblù: i colori civici del capoluogo di regione molisano.

PAROLA DI PRESIDENTE L’assegnazione dell’ultimo atto della kermesse tricolore al capoluogo di regione è motivo di profonda soddisfazione per il club con in testa la presidente Antonella Palmieri.

«Siamo molto felici di ospitare a Campobasso questa prestigiosa competizione – spiega – per portare nella nostra regione il meglio del basket femminile che gioca nel nostro massimo torneo. Come sempre, il nostro impegno quale società sarà su più fronti: organizzativo, per ospitare tutti i team in modo adeguato, sportivo, per vivere con entusiasmo un evento sempre speciale per il basket nazionale, oltre che sociale per amplificare il valore dello sport come strumento di coesione e crescita individuale. Non mancheranno, infatti, momenti di riflessione e grandi testimonial in grado di raccontare i valori legati alla palla a spicchi».

SODDISFAZIONE LBF Un entusiasmo, peraltro, pienamente condiviso (e fatto proprio sino in fondo) anche dai vertici della Lega Basket Femminile.

«La decisione di assegnare la Techfind Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 a Campobasso, uno degli eventi più importanti, attesi e seguiti della stagione sportiva, deriva – ha spiegato il presidente dell’organismo consortile Massimo Protani – dall’importanza che ha assunto la società molisana nel panorama cestistico nazionale, affermandosi come grande realtà del basket femminile e avendo dimostrato già in passato notevoli capacità organizzative. Saranno giorni di festa dentro e fuori dal campo di gioco con il grande spettacolo che le campionesse della Techfind Serie A1 offriranno presso ‘La Molisana Arena’».

TOGLIANI AZZURRA E, nella giornata di festa per l’assegnazione della Final Eight di Coppa Italia, nel club del capoluogo di regione grandi sorrisi anche per Anna Togliani, tra le nove atlete a disposizione, che si aggiungono alle quindici convocate dal commissario tecnico azzurro Lino Lardo per l’ultima finestra di qualificazione all’Eurobasket di Slovenia ed Israele in programma dal 15 al 25 giugno con le azzurre che sfideranno, in esterna, giovedì 9 il Lussemburgo e domenica 12 la Svizzera.

