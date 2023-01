Si va verso una settimana tutta di genere maschile nell’universo del vivaio orbitante intorno al progetto Magnolia. Oggi doppio impegno: a Vazzieri in una sorta di no stop ci sarà prima il recupero della seconda giornata del torneo di under 14 col match tra Cestistica Campobasso e Basket Venafro (ore 17.30) e poi l’avvio del girone finale del torneo Silver di under 19 con il match contro la Magic Chieti (ore 19.45). Venerdì sempre al Pala Vazzieri l’ultimo match di prima fase del girone A ‘Silver’ dell’under 15 della Cestistica Campobasso. Il quintetto di coach Ladomorzi, nella circostanza, se la vedrà (palla a due alle ore 18) contro gli Amici del Basket San Salvo. Alle 19.45 sarà, poi, la volta del team di under 17 della Ennebici con il gruppo di coach Filipponio che, avrà di fronte a sé sempre gli Amici del Basket San Salvo. A completare il quadro – domenica alle 10 – il recupero della prima giornata del torneo di under 13 con la Cestistica Campobasso guidata da Mario Greco chiamata all’incrocio con il Basket Venafro.

Fonte: Ufficio stampa