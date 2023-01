La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi a Telemolise. Oggi arriva l’ufficialità. Parliamo di Sanità e dell’iniziativa assunta dal Consiglio regionale formalizzata nella richiesta di un incontro urgente al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e a quello dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

La lettera, firmata dal presidente dell’assise, Salvatore Micone, alza il livello di allarme per quello che riguarda la garanzia costituzionale del diritto alle cure e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. A condividere la preoccupazione sindaci, medici, operatori sanitari pubblici e privati, cittadini e, questo il dato significativo, uno schieramento trasversale che attraversa maggioranza e opposizione in consiglio regionale. E’ necessario, dice la capogruppo del PD in Regione, Micaela Fanelli, che il Consiglio regionale torni a far sentire la propria voce su un tema così importante.

Nelle scorse ore consiglieri regionali di diversa appartenenza hanno avuto un’interlocuzione con Gemelli Molise per scongiurare l’ipotesi di una riduzione di personale.