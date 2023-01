Si fingevano medici militari americani per adescare donne attraverso chat online. La Guardia di Finanza di Isernia, di concerto con la Procura, ha smascherato e denunciato 11 malviventi per i reati di truffa aggravata e sostituzione di persona. Dopo aver corteggiato le vittime sui social, i truffatori chiedevano il versamento di grandi somme di denaro su conti nazionali ed esteri per l’acquisto di fantomatici permessi d’espatrio e di biglietti aerei per raggiungere l’Italia. Numerose le donne cadute nella trappola in provincia di Isernia, grazie ai bonifici alcuni conti dei malviventi hanno superato la soglia dei 100mila euro.