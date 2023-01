Dopo 10 giorni di disagi da questa mattina è tornata alla normalità la situazione sulla strada Provinciale che porta a Campitello Matese. La Prefettura ha infatti deciso di non emanare ulteriori decreti di chiusura per la strada così come era accaduto nell’ultimo periodo a causa del pericolo slavine nell’ultimo tratto della provinciale. “Il decreto prefettizio è stato revocato – hanno annunciato dal Comune di San Massimo, paese ne cui territorio si trova la stazione sciistica matesina – e di conseguenza la viabilità per Campitello Matese è stata ripristinata al normale transito”.