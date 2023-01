Share on Twitter

“Postamat, perché a Salcito no”, il primo cittadino Galli all’evento di Poste Italiane nella Capitale. Si è tenuto oggi, 30 gennaio 2023, presso “La Nuvola” di Roma, l’evento di presentazione del progetto “Polis- casa dei servizi digitali”, di Poste Italiane. Coinvolti ben 7mila sindaci di comuni con una popolazione sotto i 15mila abitanti. A rappresentare il Comune di Salcito è stato il primo cittadino Giovanni Galli, il quale ha colto l’occasione per portare avanti una richiesta della propria comunità, quella di installare un Postamat a Salcito, “abbiamo provveduto già a una raccolta firme per l’installazione di uno sportello automatico di Poste Italiane – riferisce Galli – considerato che il nostro ufficio postale è aperto solo 3 giorni a settimana. È un servizio che chiediamo a gran voce, perché eviterebbe numerosi disagi alla cittadinanza, costretta spesso a trasferirsi presso paesi limitrofi per poter fare delle operazioni postali”.