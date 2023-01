Elezioni regionali 2023. Si voterà il prossimo 25 giugno. L’indicazione arriva direttamente dal Presidente della Regione, Donato Toma, cui spetta per legge la fissazione della data. Tecnicamente la legge prevede che si possa votare un mese prima della data delle precedenti elezioni regionali oppure due mesi dopo. In Molise, nel 2018, si votò il 22 aprile quindi le date prima e ultima, considerando che il turno di votazioni avverrà come di consueto di domenica, sono quella del 26 marzo e quella del 25. Date che slitteranno anche al lunedì successivo per entrambe le ipotesi. Toma quindi scegli e rompe gli indugi, optando per l’estensione sino al termine ultimo della legislatura. I molisani avranno quindi il nuovo presidente di regione e il nuovo consiglio agli inizi dell’estate.

Toma parla anche del suo futuro e dice resterò al lavoro a tempo pieno, anche se fossi io a correre per per la presidenza, ribadendo così la propria disponibilità ad un secondo mandato.

Toma svela anche un retroscena relativo all’emendamento presentato dai senatori Borghese e Patton, argentino il primo tirolese il secondo. Sono stato in Senato a chiedere della questione e mi è stata dichiarata la improcedibilità di un simile emendamento.