Da questa mattina i volontari della Misericordia di Termoli sono al lavoro in un’abitazione di Rio Vivo, nella zona di Marinelli. Con un’idrovora stanno liberando l’ampio giardino dall’acqua che in questi giorni ha creato numerosi disagi. Non è una novità in quest’area che con le mareggiate e le forti piogge spesso deve fare i conti con gli allagamenti.

La Misericordia, come moudulo di Protezione Civile, è intervenuta su richiesta dell’amministrazione. L’idrovora utilizzata è capace di aspirare tremila litri di acqua al minuto. Le forti criticità sono rappresentate anche dalla vicinanza delle abitazioni al mare e dalla mancanza di barriere frangiflutti.