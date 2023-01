Il Comune di Trivento pubblica l’avviso per l’adeguamento di immobili di proprietà da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali. L’immobile scelto dalla Giunta comunale è quello di Piazza Cattedrale e l’intervento individuato è l’adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività. Il Fondo di riferimento è quello di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023, al Comune trignino è stato riconosciuto un finanziamento per il triennio 2021-2023 pari ad euro 206.997,11 euro. L’avviso, dunque, è finalizzato all’individuazione del soggetto che, intendendo avviare un’attività commerciale, artigianale o professionale nel locale di proprietà del comune di Trivento, beneficerà della concessione in comodato d’uso gratuito dello stesso per la durata di cinque anni e del contributo economico di euro 68.999,04 per il suo adeguamento. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo l’apposito Modello A, inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12:00 del giorno 11.02.2023. L’istanza, a pena di esclusione, deve essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it Per ogni ulteriore approfondimento si può consultare il sito dell’Ente www.comune.trivento.cb.it